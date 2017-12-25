З міського бюджету Львова та обласного бюджету Львівщини виділять кошти для облаштування квартири, яку придбали для зв’язкової УПА Ольги Ільків Суспільство | 06-12-2017, 09:33 0 148 Понад 130 тисяч гривень з обласного бюджету і стільки з міського - виділять для ремонту помешкання зв’язкової генерала Шухевича – Ольги Ільків.

5 грудня, на сесії Львівської обласної ради, депутати проголосували за надання одноразової допомоги для облаштування та ремонту квартири зв’язкової генерала Романа Шухевича– Ольги Ільків. Розмір одноразової допомоги - 137 тис грн. Кошти спрямують як субвенцію міському бюджету Львова.

Також, як повідомила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк, з міського бюджету Львова виділять 137 тис. грн., як матеріальну допомогу зв’язковій Романа Шухевича – Ользі Ільків, для облаштування квартири, яку її придбали цього року.

«Цього року за кошти міського і обласного бюджетів було придбано квартиру для зв’язкової Романа Шухевича Ольги Ільків. Також передбачено виділити з міського і обласного бюджетів кошти Ользі Ільків для проведення ремонтних робіт в цій квартирі. Ці кошти будуть виділені пані Ільків як матеріальна допомога, у розмірі 274 тис. грн.: 137 тис. грн з міського бюджету і 137 тис. грн з бюджету області.

Відповідно, зараз у проекті бюджету Львова на 2018 р., який розглядається на сесії міської ради, вже передбачено кошти в сумі 137 тис. грн. як матеріальна допомога для Ольги Ільків. А два тижні тому міський голова Львова звернувся до Львівської Обласної Держадміністрації з листом-проханням долучитися і виділити половину коштів для проведення ремонтних робіт в даній квартирі»,- зазначила директор департаменту житлового господарства й інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

Нагадаємо, ухвалою Львівської міської ради від 27.04.2017 року № 1876 «Про внесення змін до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету м. Львова» було передбачено кошти в сумі 400 000 грн для придбання житла Ользі Ільків. Рішенням Львівської обласної ради № 421 від 25.04.2017 року «Про уточнення показників обласного бюджету Львівської області на 2017 рік» було передбачено виділення 400 000 грн для співфінансування придбання житла для зв’язкової Р. Шухевича Ольги Ільків.

Кошти було виділено у повному обсязі, розпорядником коштів визначено департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР. Наказом директора департаменту №388 від 16.08.2017 року утворено конкурсний комітет для визначення переможця конкурсу щодо придбання житла для О. Ільків. Переможцем конкурсу визначено ПП «Сервіс – Ріелбуд», який запропонував однокімнатну квартиру на вул. Кн. Ольги, 122а (загальна площа 44,9 кв м), розташовану на 1 поверсі. Відповідно до експертної оцінки ТзОВ «Периметр» вартість згаданої квартири становить 800430 грн. Відповідно до договору купівлі-продажу від 2.10.2017 року департаментом придбано квартиру на вул. Кн. Ольги, 122а за 800000 грн.

Довідка

Ольга Ільків («Роксоляна», «О. Звіробій») – зв’язкова Головного командира УПА Романа Шухевича, яка за свою діяльність в національно-визвольному русі 14 років провела в Алєксандровській та Владімірській тюрмах.

