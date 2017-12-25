Вшанували пам'ять полеглих випускників Національної академії сухопутних військ Суспільство | 06-12-2017, 10:24 0 244 Сьогодні, 6 грудня, з нагоди Дня Збройних сил України, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вшанували пам'ять загиблих випускників.



Відзначаючи своє професійне свято, військовослужбовці видового військового вишу, насамперед, віддають шану українським воїнам, котрі героїчно загинули, обороняючи нашу Батьківщину, зокрема полеглих випускників навчального закладу.



Разом із офіцерами та вихованцями вишу квіти до пам’ятного знаку полеглим випускникам Національної академії поклали також голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка й Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Попко.



Опісля, пройшовши урочистим маршем, шану полеглим Героям віддали військовослужбовці роти почесної варти Національної академії сухопутних військ.