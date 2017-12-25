На Львівщині відзначили волонтерів Суспільство | 07-12-2017, 09:00 0 165 6 грудня, з нагоди Міжнародного дня волонтера, у Будинку вчених, відбулась церемонія нагородження волонтерів Львівщини - «У ритмі волонтерства». За активну громадську діяльність та вагомий особистий внесок у надання допомоги військовослужбовцям, які виконують завдання у зоні проведення АТО, голова Львівської ОДА Олег Синютка привітав та нагородив відзнаками волонтерів Львівщини.



«Ви – люди, які у складний для країни час відсунули себе і вибрали загальне. Ви поклали своє здоров’я, родинний затишок, кошти, та багато іншого, щоб допомагати, тим хто цього потребував. Я би дуже просив, щоб ті зміни, які зроблені вашими руками, щоб це не втратилося і не зупинилося. Крок за кроком продовжуйте ваші починання. Другою важливою річчю є те, що саме сьогодні, у день Збройних Сил України, Президент України приїхав сюди на Львівщину. Саме тут кількість людей, які поклали голови з Небесної Сотні є найбільшими, велика кількість і військових, які загинули захищаючи Україну та продовжують її захищати. Це є шана нашій землі. Я дуже гордий, що на Львівщині є такі люди, як ви», - наголосив Олег Синютка.



Також волонтерів Львівщини відзначили у низці номінацій, зокрема «Волонтерство у соціальній сфері», «Волонтерство у галузі освіти і науки», «Дитяче волонтерство», «Молодіжне волонтерство», «Волонтер АТО», «Медіа-волонтерство» та інші.



В межах заходу усі присутні хвилиною мовчання вшанували память загиблих військових та волонтерів на Сході України.