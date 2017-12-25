"Територія щасливих": діти учасників АТО візьмуть участь у 3-денній Школі Суспільство | 07-12-2017, 18:30 0 172 Упродовж 22-24 грудня для дітей учасників антитерористичної операції Львівщини відбудеться 3-денна Школа емоційно-інтелектуального розвитку дітей «Територія щасливих».

Навчання в Школі «Території щасливих» буде інтерактивим, з дітьми працюватимуть як індивідуально, так і за допомогою групових занять.

Впродовж 3 днів діти стануть учасниками тренінгів з особистого розвитку, лекцій по лідерству, національно-патріотичному вихованню, для них проводитимуть майстер-класи, квести, вікторини та перегляди фільмів.

Захід відбуватиметься у дитячому таборі «Артек-Прикарпаття», що у м. Хирів (Старосамбірський район).

Загалом участь у Школі візьме 30 дітей учасників антитерористичної операції з Львівської області віком 12-15 років.

Організатори Школи - департамент соціального захисту населення облдержадміністрації та благодійна організація «БТ «Мережа» м.Львів»

