На Львівщині вшанували пам'ять отця Михайла Вербицького Суспільство | 07-12-2017, 18:36 0 176 Сьогодні, 7 грудня представники влади та громадськість вшанували пам'ять українського композитора отця Михайла Вербицького.

До пам’ятника отцю Михайлу Вербицькому поклали квіти та спільно виконали Національний Гімн України. Опісля відбулося громадського віче.



«Постать отця Михайла Вербицького є символом України. У нього була особлива роль, яку він відіграв у історії України, в її обєднанні, створивши разом із Павлом Чубинським український славень. Його життя – це історія вольової людини, справжнього духовного наставника та велета духу, який подарував нам невмирущий гімн» - наголосив під час урочистостей голова Львівської ОДА Олег Синютка.



Також сьогодні у Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться прем'єра документального фільму "Серце запалене любов'ю", присвячений життєвому та творчому шляху автора музики Державного Гімну України отця Михайла Вербицького.