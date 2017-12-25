На Львівщині пролунав вибух: є жертви Суспільство | 08-12-2017, 09:45 0 258 На держпідприємстві "Стрийський вагоноремонтний завод", який є філією "Укрзалізниці", під час розпилювання металевої бочки з-під невідомої речовини пролунав вибух.



Внаслідок вибуху постраждав 61-річний працівник заводу, якого дуже важкому стані доставили в реанімацію.



Від отриманих травм через кілька годин чоловік помер. Він був жителем села Ланівка Стрийського району.

