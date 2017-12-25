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На Львівщині пролунав вибух: є жертви
|Суспільство | 08-12-2017, 09:45
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|На держпідприємстві "Стрийський вагоноремонтний завод", який є філією "Укрзалізниці", під час розпилювання металевої бочки з-під невідомої речовини пролунав вибух.
Внаслідок вибуху постраждав 61-річний працівник заводу, якого дуже важкому стані доставили в реанімацію.
Від отриманих травм через кілька годин чоловік помер. Він був жителем села Ланівка Стрийського району.
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