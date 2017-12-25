Робота з молодим поколінням Суспільство | 08-12-2017, 09:51 0 255 Днями, фахівці Залізничної ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області завітали до чергової школи району, щоб продовжити проведення лекцій на податкову тематику. Працівники інспекції приділили особливе значення вихованню податкової культури серед молоді – майбутніх платників податків та їх обізнаності з основами податкового законодавства. Зокрема, фіскали пояснили сутність податків, зазначили, що податки — це встановлені вищим органом законодавчої влади обов’язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і терміни, передбачені законодавством. Розповіли про різні види податків та роз’яснили особливості системи оподаткування в Україні.

Діти ближче ознайомилися з історією становлення та розвитку податкової системи держави, дізналися про основні принципи оподаткування, а головне, зрозуміли значення податків у житті суспільства та всю важливість їх вчасної сплати.

Додамо, що учні не лише уважно слухали цікаву розповідь, але й брали активну участь в обговоренні питань та залюбки ділилися враженнями від почутого.