У Львові відкрили зразу два авіарейси Львів – Неаполь та Львів-Венеція Суспільство | 09-12-2017, 08:57 0 91 8 грудня відбулася прес-конференція з нагоди відкриття двох нових авіарейсів Львів-Неаполь та Львів-Венеція авіакомпанією «Ernest Airlines».

Нагадаємо, 20 жовтня 2017 року перший літак Ernest Airlines прибув у Міжнародний Аеропорт імені Данила Галицького з аеропорту Бергамо Оріо Аль Сіріо, Мілан. Рейсом відкрилася нова сторінка історії, яку робить італійська компанія в 2017 році.



Довідка



Компанія «Ernest Airlines» була створена групою шведських та італійських інвесторів у 2015 році. «Ernest Airlines» отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року та почала виконувати рейси з Італії 1 червня 2017 року на Airbus A319. Компанія придбала Airbus A320 у серпні та планує ввести в експлуатацію ще два Airbus A320 у період від грудня 2017 до квітня 2018 року. Ціни на квитки починаються від 49 євро, включно із податками. Квитки можна купити он-лайн на офіційному сайті авіакомпанії flyernest.com та: у туристичних агенціях; в основних он-лайн туристичних агенціях; з використанням GDS, Глобальної дистриб’юторської системи (за кодом H1); у касах львівського та київського аеропортів.



«Ernest Airlines» дозволяє пасажирам купувати до трьох місць багажу – 15, 20 або 25 кілограмів кожне, вартість – від 8 євро за одне місце.



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