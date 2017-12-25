Корчак тимчасово закрила НАБУ доступ до реєстру е-декларацій Суспільство | 09-12-2017, 09:07 0 224 Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення тимчасово закрити доступ до Реєстру е-декларацій для працівників НАБУ і повідомити правоохоронним органам про факт втручання в Реєстр.





Відповідне рішення на засіданні 8 грудня оголосила голова НАЗК Наталія Корчак після заслуховування інформації працівника НАЗК Олександра Писаренка про зміну працівником НАБУ е-декларації одного із суб'єктів декларування, повідомляє кореспондент Укрінформу.



"Я як голова агентства не можу не реагувати на такі факти... Надаю доручення Олександру Писаренку, по-перше, підготувати відповідне повідомлення до правоохоронних органів щодо даної ситуації, і друге - до з'ясування причин та обставин даного факту... вжити заходів щодо зупинення поки що доступу працівників Національного антикуорупційного бюро до Реєстру е-декларацій", - сказала Корчак.



Вона додала, після з'ясування всіх обставин буде ухвалено рішення про відновлення доступу.



За словами Корчак, у цій ситуації немає "чогось дуже проблематичного" у сенсі реалізації повноважень того чи іншого органу, але "задля вирішення безпекових питань це питання є принциповим".



Раніше працівник НАЗК Олександр Писаренко поінформував присутніх на засіданні, що працівники НАБУ мають доступ до Реєстру е-декларацій відповідно до підписаного в січні меморандуму про обмін інформацією. Він зазначив, що наразі право доступу до Реєстру мають 122 працівники НАБУ, але меморандум передбачає лише ознайомлення з е-деклараціями і забороняє втручання.



Водночас, як повідомив Писаренко, було встановлено, що один з працівників НАБУ, який 22 вересня отримав пароль доступу, 25 вересня зайшов до Реєстру, відкрив декларацію за 2016 рік одного з суб'єктів декларування, прізвища якого він не назвав, і змінив її.



Працівник НАЗК зазначив, що після встановлення цього факту він офіційно звернувся до НАБУ для пояснення цих дій.



"Ми нещодавно отримали відповідь за підписом директора НАБУ, що це начебто звичайна помилка, у період здійснення службової перевірки нічого (протиправного - ред.) не було встановлено", - повідомив Писаренко.

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Як повідомляв Укрінформ, детективи НАБУ проводять розслідування за фактами можливої корупції в НАЗК.



Повідомлялося також, що НАБУ допитало голову НАЗК Корчак у справі щодо купівлі паркомісць та їх використання для незадекларованих автомобілів.



Перед цим керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій. Соломатіна заявила також, що члени НАЗК змушували представників департаменту фінансового контролю перевіряти тих, хто не мав підлягати перевірці.



13 листопада НАЗК на позачерговому засіданні вирішило направити до суду протокол про адміністративне порушення, нібито вчинене директором НАБУ Артемом Ситником.

