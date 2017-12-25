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120 машин прибирають дороги Львівщини, – ЛОДА

Суспільство | 10-12-2017, 10:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 132 132    
В облдержадміністрації запевнили, що дороги Львівщини вкриті 1039 тоннами піщано-соляної суміші.

У прес-службі Львівської облдержадміністрації повідомили сьогодні, 10 грудня: «На автомобільних дорогах Львівщини працюють 120 одиниць снігоочисної техніки.З метою утримання доріг у належному стані за таких умов використали 1039,1 тонн піщано-соляної суміші. Окрім того, до робіт з прибирання снігу задіяли 191 робітника».
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