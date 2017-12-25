Фахівці центру управління та випробування космічних засобів долучаться до забезпечення екологічної рівноваги у Стебнику Суспільство | 10-12-2017, 13:03 0 179 Сьогодні, 10 грудня, голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся із представниками Національного центру управління та випробування космічних засобів Державного космічного агентства України. Наріжною темою зустрічі стало створення ефективної інформаційно-аналітичної системи регіонального моніторингу за станом техногенної та природної обстановки на території Стебницького калійного родовища із застосуванням засобів космічного моніторингу.



Фахівці центру запрезентували власну систему спостереження та моніторингу території із використанням радіолокаційних супутників «Sentinel 1 –А,В», що на думку спеціалістів дозволить дистанційно, регулярно, за виключенням зимового періоду, отримувати інформацію про зсуви і деформації земної поверхні і споруд на великих територіях шириною - 250 км та довжиною від 250 км. Окрім цього система дозволить виявляти найбільш критичні зони.



Доцільність застосування цієї методики розглянуть на черговій нараді робочої групи із розслідування обвалу, який утворився внаслідок діяльності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», та напрацювання заходів із забезпечення екологічної рівноваги на території Стебницького калійного родовища».