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| Газета №35 (55) / 2014
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Пошкоджено автобус, який перевозив польських туристів
|Суспільство | 10-12-2017, 14:41
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|Вчора, 9 грудня, вночі на кільцевій дорозі Львова на стоянці одного з готелів Львова пошкоджено автобус, який здійснював екскурсійне перевезення польських туристів до Львова.
На місці працює слідчо-оперативна група. Потерпілих нема. Ведеться слідство.
Пустомитівська РДА вживає всіх необхідних заходів, аби забезпечити безперешкодне повернення іноземців на Батьківщину.
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