Пошкоджено автобус, який перевозив польських туристів Суспільство | 10-12-2017, 14:41 0 362 Вчора, 9 грудня, вночі на кільцевій дорозі Львова на стоянці одного з готелів Львова пошкоджено автобус, який здійснював екскурсійне перевезення польських туристів до Львова.



На місці працює слідчо-оперативна група. Потерпілих нема. Ведеться слідство.



Пустомитівська РДА вживає всіх необхідних заходів, аби забезпечити безперешкодне повернення іноземців на Батьківщину.