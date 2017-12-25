В області тривають роботи із відновлення електропостачання Суспільство | 11-12-2017, 09:27 0 113 Тривають роботи з відновлення електропостачання населених пунктів, що були знеструмлені в ніч на 10 грудня та зранку 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов.

Пориви швального вітру до 20 м/с спричинили відключення 7 ліній електропередач 6-10 кВ повністю та 10 ліній частково.



За оперативною інформацією департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА знеструмленими на 7:00 год ранку залишаються 81 населений пункт у 6 районах області , з них 59 повністю та 22 частково.



Найбільше знеструмлених домівок у Старосамбірському, Мостиському та Турківському районах. Через пошкодження міських електромереж частково без електропостачання залишились мешканці окремих вулиць міста Борислав.



До відновлення електропостачання задіяні 27 бригад ПрАТ «Львівобленерго» у складі 136 осіб та 31 одиниці техніки.