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В області тривають роботи із відновлення електропостачання
|Суспільство | 11-12-2017, 09:27
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|Тривають роботи з відновлення електропостачання населених пунктів, що були знеструмлені в ніч на 10 грудня та зранку 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов.
Пориви швального вітру до 20 м/с спричинили відключення 7 ліній електропередач 6-10 кВ повністю та 10 ліній частково.
За оперативною інформацією департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА знеструмленими на 7:00 год ранку залишаються 81 населений пункт у 6 районах області , з них 59 повністю та 22 частково.
Найбільше знеструмлених домівок у Старосамбірському, Мостиському та Турківському районах. Через пошкодження міських електромереж частково без електропостачання залишились мешканці окремих вулиць міста Борислав.
До відновлення електропостачання задіяні 27 бригад ПрАТ «Львівобленерго» у складі 136 осіб та 31 одиниці техніки.
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