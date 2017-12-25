Дороги Львівщини прибирають від снігу Суспільство | 11-12-2017, 09:28 0 89 За оперативною інформацією департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської облдержадміністрації, сьогодні, 11 грудня, на автомобільних дорогах Львівщини працює 42 одиниці снігоочисної техніки.

З метою утримання доріг у належному стані за таких умов – використали 301,8 т піщано - соляної суміші.



Окрім того, до робіт з прибирання снігу задіяли 69 робітників.



Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА закликає мешканців області та гостей дотримуватися правил дорожнього руху.



У разі виявлення не розчищених або не посипаних доріг, Львівська ОДА закликає звертатися на гарячу лінію області "112".