«Ярмарок кар’єри» – шанс знайти роботу Суспільство | 11-12-2017, 11:03 0 116 13-14 грудня о 11.00 год. 2017 року у приміщенні Львівського Будинку Праці (за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122.) відбудеться масовий захід, котрий надає можливість компаніям знайти професіоналів та презентувати себе як роботодавця, а шукачі роботи матимуть можливість ближче познайомитися з організаціями, фірмами, дізнатися про умови стажування і працевлаштування, подати свої резюме в кадровий резерв компанії та пройти попередню співбесіду, ознайомитись із вимогами роботодавців.



29-й Ярмарок кар’єри буде тривати два дні:

13 грудня – для роботодавців, які мають потребу у кадрах у сфері обслуговування, торгівлі, легкій промисловості, ресторанному та готельному бізнесі тощо;

14 грудня – для роботодавців, які мають потребу в інженерних та технічних працівниках, робітниках з інструментом, водіях, машиністах тощо.

Організаторами заходу є Львівський обласний та міський центри зайнятості спільно з Національним університетом «Львівська політехніка»

Ярмарок надає можливість компаніям знайти професіоналів та презентувати себе як роботодавця.

