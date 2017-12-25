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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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«Ярмарок кар’єри» – шанс знайти роботу
|Суспільство | 11-12-2017, 11:03
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|13-14 грудня о 11.00 год. 2017 року у приміщенні Львівського Будинку Праці (за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122.) відбудеться масовий захід, котрий надає можливість компаніям знайти професіоналів та презентувати себе як роботодавця, а шукачі роботи матимуть можливість ближче познайомитися з організаціями, фірмами, дізнатися про умови стажування і працевлаштування, подати свої резюме в кадровий резерв компанії та пройти попередню співбесіду, ознайомитись із вимогами роботодавців.
29-й Ярмарок кар’єри буде тривати два дні:
13 грудня – для роботодавців, які мають потребу у кадрах у сфері обслуговування, торгівлі, легкій промисловості, ресторанному та готельному бізнесі тощо;
14 грудня – для роботодавців, які мають потребу в інженерних та технічних працівниках, робітниках з інструментом, водіях, машиністах тощо.
Організаторами заходу є Львівський обласний та міський центри зайнятості спільно з Національним університетом «Львівська політехніка»
Ярмарок надає можливість компаніям знайти професіоналів та презентувати себе як роботодавця.
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