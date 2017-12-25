«Кіборгів» проводжали стоячи і аплодисментами Суспільство | 11-12-2017, 11:10 0 261 Понад півтисячі військовослужбовців Львівського гарнізону, за сприянням 58 будинку офіцерів змогли безкоштовно відвідати прем’єру першого українського блокбастера про АТО «Кіборги».

— Сьогодні у нашому суспільстві є чимало інформації про перебіг подій в районі АТО, — зазначив перед показом фільму начальник Регіонального медіа-центру МО України полковник Олександр Поронюк. — Проте інформація має бути правдивою і об’єктивною. Ця кінострічка художньо відображає подвиг та героїзм наших хлопців під час захисту стратегічно важливого об’єкту — Донецького аеропорту.

Нагадаємо, що з початком військової агресії проти нашої держави Збройні Сили України взяли під контроль стратегічні об’єкти, що знаходяться в Донецькій та Луганській областях. Зокрема облога російськими терористичними військами донецького аеропорту була тривалішою за облогу міста Сталінград під час Другої світової війни.

Сучасні українські воїни і далі демонструють високий героїзм та професіоналізм під час оборони держави від російської навали. І після завершення фільму всі присутні стоячи аплодували на честь знімальної групи та героїзму своїх бойових побратимів.