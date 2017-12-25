Підрив польського автобуса на Львівщині розслідують як теракт Суспільство | 11-12-2017, 14:09 0 213 Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт" за фактом пошкодження вибуховим пристроєм автобуса польської реєстрації на Львівщині.

Про це "Українській правді" повідомив речник Управління СБУ у Львівській області Олег Александров.



"За фактом пошкодження автобуса слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 258 УКУ – це "терористичний акт"", - сказав він.



За словами Александрова, наразі триває комплекс невідкладних слідчих заходів, призначені експертизи.