|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Підрив польського автобуса на Львівщині розслідують як теракт
|Суспільство | 11-12-2017, 14:09
| 0 213
|
|Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт" за фактом пошкодження вибуховим пристроєм автобуса польської реєстрації на Львівщині.
Про це "Українській правді" повідомив речник Управління СБУ у Львівській області Олег Александров.
"За фактом пошкодження автобуса слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 258 УКУ – це "терористичний акт"", - сказав він.
За словами Александрова, наразі триває комплекс невідкладних слідчих заходів, призначені експертизи.
|
|