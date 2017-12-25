Вантажівка злетіла зі слизької дороги на залізничну колію Суспільство | 12-12-2017, 15:28 0 508 Дев’ятого грудня цього року надзвичайний випадок трапився на автодорозі поблизу залізничного переїзду на 323 км перегону Рожище–Переспа Рівненської дирекції залізничних перевезень. Тут близько 23:40 год. вантажний автомобіль марки MAN, завантажений дерев’яним брусом, з’їхав з автошляху, збив вісім загороджувальних стовпчиків і виїхав на колію, ставши на заваді руху поїздів.

На усунення габаритної перешкоди та наслідків дорожньої події довелося витратити п’ять годин, що призвело до затримки руху пасажирського поїзда №68 та кількох вантажних потягів. Близько 5-ї години ранку перегін було відкрито для руху поїздів. За попередніми висновками фахівців, причиною аварії стала необачність водія вантажівки, що не дотримувався безпечного режиму руху. На щастя, така легковажність не призвела до людських жертв та травм.

Залізничники звертаються до всіх учасників дорожнього руху бути уважними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху з урахуванням суворих умов зимової пори.