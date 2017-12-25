За тиждень - 228 протоколів Суспільство | 12-12-2017, 15:35 0 115 Упродовж 04.12.2017 – 10.12.2017 працівники Львівської митниці ДФС склали 228 протоколів про порушення митних правил на суму понад 223,5 тис. грн.

За 21 протоколом про порушення митних правил вартість предметів правопорушень встановлюється.

Зокрема припинено 4 спроби переміщення сигарет, загалом вилучено майже 10 тис. пачок на суму понад 205 тис. грн. та два транспортних засоби, обладнані спеціально виготовленими тайниками.

Також через незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про транспортні засоби комерційного призначення затримано вантажний автомобіль марки «Renault Master», 2010 р.в., та платформу для евакуатора в комплекті з електродвигуном.

Вилучено 9 мобільних телефонів, 11 монет царської Росії номіналом 5 та 2копійки 1763, 1764, 1788 та 1842 років. Окрім того, вилучено майже тонну продуктів харчування (чорні мариновані оливки, мариновані різані помідори, порошок для печива, макову масу, крем для тортів.

При цьому з початку 2017 року працівники митниці склали 6 362 протоколи про порушення митних правил на суму понад 138 млн грн, за відповідний період минулого року складено 5 373 протоколи про ПМП на суму 106,6 млн грн.