Благодійна акція від Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби Суспільство | 12-12-2017, 15:37 0 119 Напередодні новорічно-різдвяних свят прикордонники з Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби, що у м. Великі Мости на Львівщині, відправили в зону проведення АТО матеріальну допомогу та подарунки.

Протягом місяця в Кінологічному навчальному центрі тривав збір матеріальної допомоги для реабілітаційного центру «ПІЛІГРИМ», що розташований у Маріуполі.



Також особовий склад навчального центру зібрав подарунки для прикордонників, які захищають країну на передовій.



Загалом у Кінологічному навчальному центрі прикордонники зібрали понад 10 ящиків з подарунками серед яких є солодощі, м’які іграшки, книги та засоби гігієни. Понад 300 кілограмів благодійної допомоги вже відправили на Схід нашої країни.