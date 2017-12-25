|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Благодійна акція від Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби
|Суспільство | 12-12-2017, 15:37
| 0 119
|
|Напередодні новорічно-різдвяних свят прикордонники з Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби, що у м. Великі Мости на Львівщині, відправили в зону проведення АТО матеріальну допомогу та подарунки.
Протягом місяця в Кінологічному навчальному центрі тривав збір матеріальної допомоги для реабілітаційного центру «ПІЛІГРИМ», що розташований у Маріуполі.
Також особовий склад навчального центру зібрав подарунки для прикордонників, які захищають країну на передовій.
Загалом у Кінологічному навчальному центрі прикордонники зібрали понад 10 ящиків з подарунками серед яких є солодощі, м’які іграшки, книги та засоби гігієни. Понад 300 кілограмів благодійної допомоги вже відправили на Схід нашої країни.
|
|