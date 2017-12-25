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На Львівщині тривають роботи із відновлення електропостачання
|Суспільство | 12-12-2017, 17:41
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|В області тривають роботи із відновлення електропостачання у населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок шквального вітру 11 та 12 грудня.
За оперативною інформацією департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА станом на 16:00 триває ліквідація наслідків негоди в Сколівському та Старосамбірському районах.
На цей час відключено від електропостачання один населений пункт в Сколівському районі та 2частково і 2 повністю в Старосамбірському районі.
Над усуненням пошкоджень працює три бригади ПрАТ «Львівобленерго».
Окрім того, у зв’язку з великою кількістю звернень громадян області, тривають також роботи щодо усунення точкових відключень у низьковольтних електромережах 0,4 кВ в окремих населених пунктах області.
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