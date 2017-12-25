На Львівщині тривають роботи із відновлення електропостачання Суспільство | 12-12-2017, 17:41 0 152 В області тривають роботи із відновлення електропостачання у населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок шквального вітру 11 та 12 грудня.

За оперативною інформацією департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА станом на 16:00 триває ліквідація наслідків негоди в Сколівському та Старосамбірському районах.

На цей час відключено від електропостачання один населений пункт в Сколівському районі та 2частково і 2 повністю в Старосамбірському районі.

Над усуненням пошкоджень працює три бригади ПрАТ «Львівобленерго».

Окрім того, у зв’язку з великою кількістю звернень громадян області, тривають також роботи щодо усунення точкових відключень у низьковольтних електромережах 0,4 кВ в окремих населених пунктах області.