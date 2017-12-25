Внаслідок ДТП на вул. Княгині Ольги загинув пішохід Суспільство | 13-12-2017, 10:24 0 485 Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 12 грудня о 22.45 год. у Львові на вул. Княгині Ольги трапилось ДТП. Водій, 1996 року народження, житель м. Львова, керуючи легковим автомобілем «Шкода Октавія», на проїжджій частині дороги, поза межами пішохідного переходу, здійснив наїзд на невідомого пішохода чоловічої статі, віком 50-60 років, який від отриманих травм помер не місці події.

Тіло загиблого скеровано в морг.



Причини події з’ясовуються.