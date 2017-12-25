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| Газета №35 (55) / 2014
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Український фільм "Кіборги" за перший тиждень у прокаті встановив рекорд касових зборів.
|Суспільство | 13-12-2017, 10:56
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|Як повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко, у перший тиждень фільм зібрав 8 186 701 гривень, а його подивилися 106 350 глядачів.
До цього рекорд серед українських стрічок належав фільму "Сторожова застава", яка зібрала 8 184 869 гривень. При цьому "Сторожову заставу" в перший тиждень переглянуло більше глядачів – 110626 осіб. Ще один український фільм – "DZIDZIO Контрабас" – за перший тиждень зібрав 7,65 мільйона гривень.
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