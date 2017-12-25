Український фільм "Кіборги" за перший тиждень у прокаті встановив рекорд касових зборів. Суспільство | 13-12-2017, 10:56 0 101 Як повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко, у перший тиждень фільм зібрав 8 186 701 гривень, а його подивилися 106 350 глядачів.



До цього рекорд серед українських стрічок належав фільму "Сторожова застава", яка зібрала 8 184 869 гривень. При цьому "Сторожову заставу" в перший тиждень переглянуло більше глядачів – 110626 осіб. Ще один український фільм – "DZIDZIO Контрабас" – за перший тиждень зібрав 7,65 мільйона гривень.