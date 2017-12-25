Офіцери Адміністрації Держприкордонслужби вирушили на посилення державного кордону України Суспільство | 13-12-2017, 12:25 0 109 Напередодні різдвяних та новорічних свят для посилення державного кордону майже 100 офіцерів Адміністрації Державної прикордонної служби України вирушила на посилення охорони державного кордону з країнами Європейського Союзу в межах Волинської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Аналіз результатів оперативно-службової діяльності на кордоні з країнами ЄС свідчить про певну активізацію протиправної діяльності, пов’язаної з переміщенням через державний кордон груп незаконних мігрантів, підакцизних товарів, у тому числі з використанням схованок, малої авіації тощо.



Тому, з метою вжиття адекватних заходів протидії зазначеній протиправній діяльності напередодні свят, було прийнято рішення організувати та провести заходи з посилення охорони державного кордону на найбільш загрозливих напрямках, а саме Луцького, Чопського, Мукачівського та Чернівецького прикордонних загонів.



У складі прикордонних нарядів офіцери Адміністрації Держприкордонслужби, які вибули сьогодні вранці на місце несення служби, виконуватимуть завдання з охорони державного кордону, запобігатимуть будь-яким спробам переправлення нелегальних мігрантів, корупційним та контрабандним проявам, адміністративним правопорушенням та іншим діям протиправної діяльності на кордоні України.



Нагадаємо, що нещодавно для посилення охорони кордону залучались курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького, мобільного прикордонного загону «Дозор», прикордонної комендатури швидкого реагування та інші підрозділи.