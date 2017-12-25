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На благодійному аукціоні виручили майже 90 тис гривень для допомоги вихованцям інтернату

Суспільство | 13-12-2017, 13:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 111 111    
Сьогодні, 13 грудня, у межах Державних аукціонних торгів з продажу необробленої деревини відбувся благодійний аукціон з метою допомоги дітям Краковецької школи-інтернату.
Благодійний аукціон «Хай живе надія» організували у приміщенні конференц-залу Національного Лісотехнічного Університету під девізом «Здоров’я дітей – це майбутнє нації».

Метою аукціону є допомогти придбати обладнання та облаштувати спортивний майданчик для дітей спеціалізованої школи-інтернату - центру реабілітації дітей від 6 до 16 років.

«Мені дуже приємно бути серед Вас. Сьогодні ми присутні на дуже важливому і сердечному заході. Львівщина завжди була серед тих областей, де реалізовують багато соціальних проектів. Безліч ініціатив запровадив ще митрополит Андрей Шептицький і ми продовжуємо їх підтримувати. Діти своїми руками, своєю працею  і вогнем запалили сьогодні наші серця. Я щиро хочу запросити всіх до участі у цьому аукціоні, адже те, що ви сьогодні здобудете – це частинка серця цих дітей. Я хочу побажати діткам, щоб вони не просто жили надією, мріями, які обов’язково здійсняться, але й стали дороговказом для інших дітей. Адже саме діти – це майбутнєнашої держави, саме вони своїм прикладом показують як слід будувати нашу країну: працею, навчанням, християнською позицією, у молитві, в танці та у любові до Батьківщини», - зазначив перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський.

Серед лотів, що сьогодні запропонували покупцям, власноруч виготовлені дерев’яні вироби та малюнки на деревині авторства вихованців інтернату, зокрема: дерев’яні санчата, зображення святого Миколая на зрубі березових гілок, віз-квітник, шпаківні тощо.
У межах благодійного аукціону, вихованці школи-інтернату виконали пісню «Хай живе надія», подарували присутнім танцювальну композицію та пригощали смаколиками.
На добрі справи усіх, хто зібрався на аукціон поблагословили отці.
Відтак, на благодійному аукціоні «Хай живе надія» виручили 89 тисяч гривень.
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