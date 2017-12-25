У п’ятницю, 15 грудня, відбудеться урочисте відкриття відреставрованих фресок склепіння вівтарної частини Гарнізонного храму св. апостолів Петра і Павла Суспільство | 13-12-2017, 16:55 0 102 Святині Львова реставрують. Цієї п’ятниці, 15 грудня, відбудеться урочисте відкриття відреставрованих фресок у Гарнізонному храмі св. Апостолів Петра і Павла.

Як повідомив настоятель храму о. Степан Сус, у межах українсько-польського реставраційного проекту, який розпочався з 2015 року, відбувається відновлення фресок склепіння вівтарної частини Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла у Львові. Під час проведення робіт вдалося відкрити та врятувати ілюзіоністичні зображення авторства Франциска Григорія Екштайна. Ці роботи виконувала міжнародна команда спеціалістів з Академії мистецтв м. Кракова та м. Львова за фінансової підтримки парафії, окремих меценатів, Міністерства культури і народної спадщини Польщі та Малопольського воєводства. Завдяки їхнім зусиллям можна знову побачити красу барокових картин та ефект ілюзіоністського малярства.



Гарнізонний храм св. ап. Петра і Павла запрошує усіх на урочисте відкриття відреставрованих фресок, яке відбудеться за участю представників Міністерств культури України і Польщі, українських і польських мистецтвознавців, високопосадовців, 15 грудня, о 11.00 год.