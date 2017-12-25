Електромобілі для закарпатців стануть доступнішими у 2018-му Суспільство | 13-12-2017, 17:01 0 174 З 1 січня 2018 року парламент запропонував звільнити від сплати ПДВ та акцизного податку операції із ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами. Крім того, податкова пільга буде розповсюджуватися і на операції з подальшого постачання на митній території України електрокарів. Наразі очікується підписання відповідного законопроекту Президентом України.

Зауважимо, що норма діятиме протягом 2018 року. Відповідні зміни до Податкового кодексу були прийняті 7 грудня.

Нагадаємо, імпорт електроавтомобілів з 2016 року вже був звільнений від сплати ввізного мита. У 2016 році обсяги ввезення таких транспортних засобів в Україну склали 2274 штук. Протягом 11 місяців 2017 року імпорт в Україну збільшився на понад 13% – до 2676 штук. До бюджету було сплачено 82,37 млн грн та 115,6 млн грн відповідно (ПДВ, акциз).

Так, наприклад, якщо зараз при ввезенні бюджетного електрокару Nissan Leaf 2016 року випуску, що був у використанні, оформленого ДФС за вартістю 5600 доларів, імпортером було сплачено понад 34,3 тис. грн, то з нового року імпортери зекономлять понад 20% коштів за рахунок відсутності митних платежів. З нової Tesla S, мінімальна митна вартість якої складає 103,6 тис. доларів зараз необхідно сплатити майже 566,5 тис. грн. митних платежів.

ДФС у Закарпатській області.