ПРАЦІВНИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МИТНИЦІ ДФС ВИЛУЧИЛИ РЕКОРДНУ КІЛЬКІСТЬ ВАЛЮТИ Суспільство | 14-12-2017, 17:28 0 85 84 тис. доларів США та 20 тис. Євро перевозили в рюкзаку. 13. 12. 2017 року, в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська- Гребенне» під час митного контролю легкового автомобіля працівники управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Львівської митниці ДФС виявили факт незаконного переміщення валюти та парфумів. Їх намагався ввезти з Республіки Польщі до України смугою руху «зелений коридор» 40-річний мешканець Львівщини.

Під час огляду автомобіля виникла підозри про можливе переміщення прихованих від митного контролю товарів. Було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі. Там, у багажному відділі авто митники виявила 184 упаковок з парфумами. Пізніше в салоні автомобіля, у рюкзаку,вони зайшли 84 тис. доларів США та 20 тис. Євро.



Так, громадянин не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. На цей час проводиться документування правопорушення.