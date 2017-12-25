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У Службі зайнятості запрацювала «гаряча лінія» 0 800 50 99 66
|Суспільство | 14-12-2017, 17:41
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|Сьогодні, 14 грудня, в Україні розпочала роботу «гаряча лінія» Державної
служби зайнятості. Набравши безкоштовний номер 0 800 50 99 66, будь-хто
може отримати інформацію з питань реєстрації в центрах зайнятості,
надання послуг працедавцям або інші консультації.
Про це під час офіційного відкриття повідомила заступник Голови
Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Юлія Жовтяк.
«До сьогодні у кожній області працювали відповідні місцеві телефони
«гарячих ліній». Проте була відсутня єдина централізована служба, яка б
надавала інформаційно-консультаційні послуги. Відтепер це – єдиний
простий та безкоштовний номер, за яким можна зателефонувати і отримати
відповіді на питання, що хвилюють. Ми почуємо кожного, адже служба
зайнятості з дня у день поліпшує якість надання населенню послуг, які
стають більш доступними», – зазначила Ю. Жовтяк.
За її словами, Служба зайнятості – це сервісна установа, яка щорічно
надає послуги з працевлаштування для майже півтора мільйона людей, щодня
забезпечуючи роботою понад 3000 українців. «Гаряча лінія» має зробити
звернення до служби зайнятості більш простим і зрозумілим.
За номером 0 800 50 99 66 можна дізнатися інформацію про перелік
документів, потрібних для отримання тієї чи іншої послуги, з’ясувати
їхній зміст, а також довідатися телефони центрів зайнятості, адреси та
багато іншого.
Водночас через «гарчу лінію» не надається інформація з аспектів виплати
допомоги з безробіттю та інші конфіденційні дані конкретної особи. Для
цього зареєстрованому безробітному необхідно особисто звернутися до
центру зайнятості з документами, що засвідчують особу.
Територіально «гаряча лінія» створена на базі Київського обласного
центру зайнятості. Окрім основних питань, у телефонному режимі можна
висловити пропозиції щодо поліпшення роботи конкретного центру
зайнятості чи служби зайнятості в цілому.
Нагадуємо, що у січні цього року Служба зайнятості запустила в роботу
«електронну чергу» для безробітних. За допомогою цього сервісу, який
доступний за посиланням: http://www.dcz.gov.ua/EReception/, кожен
бажаючий може записатися на первинний прийом до будь-якого центру
зайнятості, не виходячи з дому.
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