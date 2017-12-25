У Службі зайнятості запрацювала «гаряча лінія» 0 800 50 99 66 Суспільство | 14-12-2017, 17:41 0 108 Сьогодні, 14 грудня, в Україні розпочала роботу «гаряча лінія» Державної

служби зайнятості. Набравши безкоштовний номер 0 800 50 99 66, будь-хто

може отримати інформацію з питань реєстрації в центрах зайнятості,

надання послуг працедавцям або інші консультації.

Про це під час офіційного відкриття повідомила заступник Голови

Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Юлія Жовтяк.

«До сьогодні у кожній області працювали відповідні місцеві телефони

«гарячих ліній». Проте була відсутня єдина централізована служба, яка б

надавала інформаційно-консультаційні послуги. Відтепер це – єдиний

простий та безкоштовний номер, за яким можна зателефонувати і отримати

відповіді на питання, що хвилюють. Ми почуємо кожного, адже служба

зайнятості з дня у день поліпшує якість надання населенню послуг, які

стають більш доступними», – зазначила Ю. Жовтяк.

За її словами, Служба зайнятості – це сервісна установа, яка щорічно

надає послуги з працевлаштування для майже півтора мільйона людей, щодня

забезпечуючи роботою понад 3000 українців. «Гаряча лінія» має зробити

звернення до служби зайнятості більш простим і зрозумілим.

За номером 0 800 50 99 66 можна дізнатися інформацію про перелік

документів, потрібних для отримання тієї чи іншої послуги, з’ясувати

їхній зміст, а також довідатися телефони центрів зайнятості, адреси та

багато іншого.

Водночас через «гарчу лінію» не надається інформація з аспектів виплати

допомоги з безробіттю та інші конфіденційні дані конкретної особи. Для

цього зареєстрованому безробітному необхідно особисто звернутися до

центру зайнятості з документами, що засвідчують особу.

Територіально «гаряча лінія» створена на базі Київського обласного

центру зайнятості. Окрім основних питань, у телефонному режимі можна

висловити пропозиції щодо поліпшення роботи конкретного центру

зайнятості чи служби зайнятості в цілому.

Нагадуємо, що у січні цього року Служба зайнятості запустила в роботу

«електронну чергу» для безробітних. За допомогою цього сервісу, який

доступний за посиланням: http://www.dcz.gov.ua/EReception/, кожен

бажаючий може записатися на первинний прийом до будь-якого центру

зайнятості, не виходячи з дому.

