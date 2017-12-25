КМЄС передала Нацполіції 30 позашляховиків, аби допомогти правоохоронцям краще служити віддаленим громадам взимку Суспільство | 14-12-2017, 17:56 0 114 Консультативна місія ЄС (КМЄС) передала Національній поліції України 30 позашляховиків, що мають допомогти краще забезпечувати правопорядок у громадах, розташованих у віддаленій місцевості. Ці Nissan Patrols дадуть можливість покращити безпеку у важкодоступних районах, розширити територію патрулювання, швидше та ефективніше реагувати на інциденти.



«Ми тісно співпрацюємо з Національною поліцією щодо покращення надання послуг у сільській місцевості та невеликих містах. Починаючи з 2015 року, через консультації та тренінги, ми беремо активну участь у створенні груп швидкого реагування в таких районах. Автомобілі, які ми передаємо, є продовженням нашої співпраці. Завдяки цим позашляховикам, важкодоступна місцевість та несприятливі погодні умови не стануть на заваді для якісної роботи поліції» - заявив Голова КМЄС Кястутіс Ланчінскас.







Автомобілі працюватимуть в Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській та Закарпатській областях. Вони дадуть можливість, наприклад, легше діставатися гірських сіл або допомагатимуть у боротьбі з незаконним видобутком бурштину. Окрім того, присутність поліції у віддалених районах сприятиме розвитку туризму.







Передані позашляховики раніше були на службі в місії ЄС в Косово (EULEX), яка наразі скорочується. Автомобілі пройшли повний технічний огляд та готові до використання в Україні за будь-яких погодних умов: сніг, ожеледиця, злива.







Церемонія передачі автомобілів Nissan Patrols відбулася за участі Кястутіса Ланчінскаса, Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та Голови Нацполіції України Сергія Князєва. Найближчим часом ці позашляховики відправляться у відповідні регіони, де негайно почнуть використовуватись за призначенням.