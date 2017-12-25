Авіакомпанія Blue Air відкриє новий рейс Львів – Брно Суспільство | 14-12-2017, 18:05 0 169 У 2018 році Авіакомпанія Blue Air з’єднає авіасполученням Львів із чеським містом Брно

Новий рейс почнуть виконувати з березня

– квітня 2018 року. У Львів з Брно та у зворотному напрямку літак

прямуватиме двічі на тиждень.

Детальний розклад польотів та ціни на авіаквитки оголосять вже у січні 2018 рок