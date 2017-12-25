Протягом 2017 року прикордонники відмовилися від хабарів на суму 1 мільйон гривень Суспільство | 15-12-2017, 11:05 0 124 Понад 1 мільйон гривень - загальна сума неправомірних коштів, від яких відмовились співробітники Держприкордонслужби з початку 2017 року.

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.



Прямуючи через державний кордон громадяни продовжують пропонувати персоналу прикордонного відомства під час виконання службових обов’язків неправомірні кошти, чим порушують українське законодавство, яким передбачена кримінальна відповідальність.



Так, минулої доби громадянка Узбекистану та громадянин Болгарії пропонували хабарі у розмірі 100 доларів та 100 євро прикордонникам Харківського та Мостиського загонів, аби правоохоронці їх безперешкодно пропустили через кордон. Порушницю, яка прямувала через пункт пропуску «Харків-авіа», передано до поліції, а болгарина, який хотів потрапити в Україну через пункт пропуску «Шегині» і у якого була заборона в’їзду в нашу країну, після складання протоколів, прикордонники не пропустили через кордон.



Варто зазначити, що з початку цього року співробітники Держприкордонслужби оформили та направили до Нацполіції повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) понад тисячу разів пропонування хабарів на загальну суму понад 1 мільйон гривень.







