Протягом 2017 року прикордонники відмовилися від хабарів на суму 1 мільйон гривень

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 25/12/2017 Стрийський район: внаслідок ДТП постраждало 5 людей...>> Конкурс громадських організацій на фінансування спортивних заходів триватиме до 31 грудня 2017 року...>> У неділю, 24 грудня, - День працівників архівних установ України...>> Міський бюджет Львова поповнився майже на 1,5 млн грн від продажу приміщень з аукціону...>> Загальноміська акція «Збережемо життя ялинці»...>> Вчора на арештмайданчик було евакуйовано 4 машини...>> Викрадений у Бельгії мікроавтобус та ще дві іномарки прикордонники виявили на українському кордоні...>> Прикордонники виявили 2 громадян Сирії, які переховувались на цвинтарі у прикордонні...>> На Львівщині відкрили пам'ятну дошку оунівцям Василю Біласу та Дмитру Данилишину...>> На Янівському кладовищі вшанували загиблих діячів ОУН Біласа та Данилишина...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Путін заявив, що в РФ не може скоро наступити західна демократія...
 >>> 
Турчинов: Настав час перейти до нового формату захисту країни на Донбасі...
 >>> 
Гройсман: Звинувачення Росією України в недотриманні "мінська" є гібридною війною...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Викрадений у Бельгії мікроавтобус та ще дві іномарки прикордонники виявили на українському кордоні...
23-12-2017, 14:11  >>> 
Прикордонники виявили 2 громадян Сирії, які переховувались на цвинтарі у прикордонні...
23-12-2017, 14:09  >>> 
Іноземець намагався перетнути кордон із підробленими документами на авто...
21-12-2017, 16:03  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Одужання можливе – на Львівщині представили програму допомоги наркозалежним...
09-12-2017, 09:04  >>> 
НАЙБІЛЬШ НАДІЙНІ СПОСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗАСТУДИ...
27-11-2017, 12:51  >>> 
«Суть медичної реформи полягає у зміні принципів фінансування роботи сімейних лікарів: той лікар, до якого прийде більше пацієнтів, матиме більший дохід», - В.Зуб...
14-11-2017, 11:15  >>> 

Протягом 2017 року прикордонники відмовилися від хабарів на суму 1 мільйон гривень

Суспільство | 15-12-2017, 11:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 124 124    
Понад 1 мільйон гривень - загальна сума неправомірних коштів, від яких відмовились співробітники Держприкордонслужби з початку 2017 року.
Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

Прямуючи через державний кордон громадяни продовжують пропонувати персоналу прикордонного відомства під час виконання службових обов’язків неправомірні кошти, чим порушують українське законодавство, яким передбачена кримінальна відповідальність.

Так, минулої доби громадянка Узбекистану та громадянин Болгарії пропонували хабарі у розмірі 100 доларів та 100 євро прикордонникам Харківського та Мостиського загонів, аби правоохоронці їх безперешкодно пропустили через кордон. Порушницю, яка прямувала через пункт пропуску «Харків-авіа», передано до поліції, а болгарина, який хотів потрапити в Україну через пункт пропуску «Шегині» і у якого була заборона в’їзду в нашу країну, після складання протоколів, прикордонники не пропустили через кордон.

Варто зазначити, що з початку цього року співробітники Держприкордонслужби оформили та направили до Нацполіції повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) понад тисячу разів пропонування хабарів на загальну суму понад 1 мільйон гривень.
   Новини по темі: Суспільство
Стрийський район: внаслідок ДТП постраждало 5 людей...
23-12-2017, 16:41  >>> 
У неділю, 24 грудня, - День працівників архівних установ України...
23-12-2017, 16:00  >>> 
Загальноміська акція «Збережемо життя ялинці»...
23-12-2017, 15:56  >>> 
На Львівщині відкрили пам'ятну дошку оунівцям Василю Біласу та Дмитру Данилишину...
23-12-2017, 14:07  >>> 
На Янівському кладовищі вшанували загиблих діячів ОУН Біласа та Данилишина...
23-12-2017, 14:06  >>> 
Понад 22 мільйони гривень надійшло до казни за спеціальне використання лісу на Львівщині...
22-12-2017, 19:07  >>> 
На Львівщині затвердили Стратегію управління відходами до 2030 року...
21-12-2017, 16:29  >>> 
   АктуальноАктуально
ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИ ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ...
21-12-2017, 16:08  >>> 
У Львові на період холодів працюватимуть пункти обігріву, один уже працює на Кирилівській, 3а...
20-12-2017, 17:07  >>> 
На Жовківщині відкрили дахову сонячну електростанцію...
15-12-2017, 16:40  >>> 
   ПолітикаПолітика
Депутати ОТГ Львівщини переймали досвід колег з міської та Верховної ради...
14-12-2017, 18:16  >>> 
Грібаускайте: Не може бути й мови про зняття санкцій з РФ...
13-12-2017, 09:30  >>> 
Олена Сотник: «Самопоміч» зробила все для того, щоб врятувати інтереси України»...
06-10-2017, 11:59  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій релігійних організацій...
22-12-2017, 22:31  >>> 
Підприємці області зустрілися із представниками контролюючих органів...
22-12-2017, 19:23  >>> 
До уваги платників: з 1 січня 2018 року оновлено деякі форми звітності...
21-12-2017, 16:07  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Стрийський район: внаслідок ДТП постраждало 5 людей...
23-12-2017, 16:41  >>> 
У неділю, 24 грудня, - День працівників архівних установ України...
23-12-2017, 16:00  >>> 
Загальноміська акція «Збережемо життя ялинці»...
23-12-2017, 15:56  >>> 
   ВладаВлада
Соціальний захист родин учасників АТО в пріоритеті роботи влади...
22-12-2017, 19:20  >>> 
На Львівщині прийняли обласний бюджет на 2018 рік...
21-12-2017, 16:33  >>> 
Львівська ОДА активно співпрацюватиме із Міністерством сільського господарства Латвії...
14-12-2017, 17:50  >>> 
   КультураКультура
Різдво на Львівщині: програма святкових заходів...
22-12-2017, 22:35  >>> 
Львівський театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» виступив у Празі...
22-12-2017, 22:26  >>> 
На Львівщині обрали лауреатів найпрестижнішої обласної премії в галузі культури...
15-12-2017, 16:29  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:41 Стрийський район: внаслідок ДТП постраждало 5 людей
16:02 Конкурс громадських організацій на фінансування спортивних заходів триватиме до 31 грудня 2017 року
16:00 У неділю, 24 грудня, - День працівників архівних установ України
15:58 Міський бюджет Львова поповнився майже на 1,5 млн грн від продажу приміщень з аукціону
15:56 Загальноміська акція «Збережемо життя ялинці»
15:54 Вчора на арештмайданчик було евакуйовано 4 машини
14:11 Викрадений у Бельгії мікроавтобус та ще дві іномарки прикордонники виявили на українському кордоні
14:09 Прикордонники виявили 2 громадян Сирії, які переховувались на цвинтарі у прикордонні
14:07 На Львівщині відкрили пам'ятну дошку оунівцям Василю Біласу та Дмитру Данилишину
14:06 На Янівському кладовищі вшанували загиблих діячів ОУН Біласа та Данилишина

   Анонси
Урочисті заходи з нагоди 80–річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола...
23-12-2017, 16:43  >>> 
Вшанування пам’яті розстріляних членів ОУН...
22-12-2017, 22:24  >>> 
Завтра в Центрі Шептицького відбудуться Львівські кінзустрічі-2017...
21-12-2017, 16:11  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования