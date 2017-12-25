Святий Миколай завітав у дитячий будинок міста Новий Розділ Суспільство | 15-12-2017, 14:29 0 148 Вже декілька років поспіль напередодні Дня Святого Миколая представники Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС відвідують вихованців дитячого будинку в м.Новий Розділ Львівської області. Сьогодні, з ранку в працівників управління був радісно - піднесений настрій – адже вони готували подарунки та частування для потребуючих дітей. Такі акції для сиріт дають можливість проявити найкращі людські якості, які врешті-решт і роблять нас людьми та не дозволяють очерствіти душі.



«Помічники» Святого Миколая - керівництво Львівського управління ОВПП Нонна Багмет, Сергій Скробач, Тарас Іванишин та Голова профспілки Галина Кулинич щиро привітали вихованців інтернату з таким казковим святом. «Вітаю дітей та колектив працівників дитячого будинку з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим, бажаю всім здоров'я, Божого благословення, здійснення найзаповітніших мрій.» - зауважила Нонна Тарасівна.

Директор та персонал інтернату висловили свою вдячність присутнім гостям та зауважив, що такі заходи попри нелегку долю вихованців, дарують їм хвилини щастя, допомагають бути доброзичливими та чутливими.