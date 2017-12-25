Податкова міліція посилює контроль за алкоголем та тютюном напередодні та в період новорічних свят Суспільство | 15-12-2017, 14:30 0 97 При оперативному управлінні Головного управління ДФС у Закарпатській області створено робочу групу, яка у посиленому, а за необхідності, навіть в цілодобовому режимі здійснюватиме заходи з відпрацювання ринку підакцизних товарів напередодні та у період новорічних та різдвяних свят.

Зокрема, робота цієї групи спрямована на протидію незаконному обігу підакцизної продукції, припиненню діяльності підпільних цехів, перекриття каналів контрабанди, відпрацювання місць зберігання та торгівельних мереж. За необхідності, до роботи оперативних працівників залучатимуться фахівці інших підрозділів ДФС, правоохоронних та контролюючих органів.

У відомстві зазначають, що зі свого боку вживатимуть максимум оперативних заходів щодо боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів, зокрема, ринком горілчаної продукції. Водночас фахівці переконані, що тільки спільними зусиллями можна досягнути ефективнішого результату. Якщо ви володієте інформацією про фальсифіковану горілку, телефонуйте за номером телефону: (0312) 61-29-84 (чергова частина).