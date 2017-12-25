У листопаді цього року у Львівській митниці ДФС здійснено зовнішньоторгівельних операцій на суму близько 11,3 млрд грн Суспільство | 15-12-2017, 14:34 0 100 Упродовж листопада 2017 року зовнішньоекономічні операції у зоні діяльності Львівської митниці ДФС здійснювали понад чотири тисячі суб’єктів господарювання. Вони перемістили через митний кордон України товарів на суму близько 11,3 млрд грн. З цієї кількості імпортовано товарів на суму близько 7,5 млрд грн, експортовано – на понад 3,8 млрд грн, що становить відповідно 66% (імпорт) та 34% (експорт) загального обсягу зовнішнього товарообміну. Порівняно з жовтнем 2017 року імпорт зменшився на 1,9%, а експорт – збільшився на 6,7%.

У листопаді 2017 року підприємці переважно експортували товари до Польщі (33,5%), Німеччини (19,1%,), Чехії (7,9%). Серед основних експортних товарів були: проводи ізольовані, меблі для сидіння, олія соняшникова. А імпорт товарів здійснювали з Польщі (34,9%), Німеччини (20,2%), Італії (4,6%). Серед основних імпортних товарів – автомобілі легкові, проводи ізольовані, речі, що були у вжитку.