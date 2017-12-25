У Львівській політехніці урочисто відкрили телеком-лабораторію для студентів Суспільство | 15-12-2017, 14:50 0 117 Сьогодні, 15 грудня, у приміщенні Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки НУ "Львівська політехніка" урочисто відкрили телеком-лабораторію для студентів.

В лабораторії студенти зможуть здобути практичний досвід організації роботи оператора мобільного зв’язку і отримають навики роботи із сучасним телекомунікаційним обладнанням .



«Це вагомий проект для того, щоб студенти змогли здобути хорошу кваліфікацію, були готові до викликів бізнесу. Ми повинні долучатись до процесу підготовки фахівців і я вважаю, що ця лабораторія зацікавить молодь до здобуття практичних навичок роботи з сучасним телекомунікаційним обладнанням», - наголосив т.в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.



Під час відкриття лабораторії присутнім продемонстрували перший дзвінок всередині тестової мережі, побудованої на базі лабораторного обладнання та прочитали лекцію «Майбутнє телекому: Ера 4G»



Зазначимо, це друга навчальна телеком-лабораторія в Україні.