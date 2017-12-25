На потреби військових платники Львівщини перерахували понад 602 мільйони гривень Суспільство | 15-12-2017, 15:52 0 163 Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області за січень-листопад 2017 року забезпечено надходження військового збору в сумі 602,5 млн. гривень. Приріст надходжень у порівнянні до відповідного періоду минулого року склав 27,7 %., або надійшло на 130,0 млн. грн. більше (січень-листопад 2016 року 472,5 млн. гривень).



У листопаді надходження військового збору становлять 59,2 млн. гривень. Приріст надходжень в порівнянні із аналогічним періодом минулого року становить 33,6 %, або на 14,9 млн. гривень більше (листопад 2016 року 44,3 млн. гривень).