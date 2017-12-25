Бабак: «На догоду газовим олігархам парламент провалив закон про заборону встановлення будинкових лічильників газу в багатоквартирних будинках» Суспільство | 20-12-2017, 12:47 0 133 Бабак: «На догоду газовим олігархам парламент провалив закон про заборону встановлення будинкових лічильників газу в багатоквартирних будинках»

Відповідно до чинного закону про комерційний облік газу, із 1 січня 2018 року газові компанії повинні будуть відключати від постачання будинки, які відмовляться від встановлення будинкових лічильників газу. Як зазначає народний депутат «Об’єднання «Самопоміч» Альона Бабак, вчора Верховна Рада провалила закон, який не дозволяв цій нормі реалізуватися.



«Тим часом український регулятор каже, нехай ті, що можуть і хочуть, встановлюють собі квартирні лічильники. Але вони забули, що 60% населення сьогодні на субсидіях і не можуть знайти від 3,6 до 5 тисяч гривень на встановлення індивідуальних лічильників», – наголошує Альона Бабак.



Фракція «Об’єднання «Самопоміч» закликає парламент виправити ганебну помилку: внести на завтра до порядку денного та прийняти за основу і в цілому законопроект №5722, який забороняє встановлення будинкових лічильників газу.



«Шановні колеги! Давайте ми з вами не будемо загострювати ситуацію в суспільстві, в той же час закликаючи до відповідальності в цьому залі, а зробимо реальні кроки. Я прошу всіх парламентарів завтра підтримати цю ініціативу «Об’єднання «Самопоміч», поставити законопроект №5722 на порядок денний і за нього проголосувати», – підсумовує Альона Бабак.



