На Львівщині відкрили нові потужності підприємства «Амбієнте Ферніче Україна» Суспільство | 20-12-2017, 17:03 0 188 Сьогодні, 20 грудня, у селі Колоденці, Кам’янко-Бузького району на Львівщині, відкрили нові потужності «Амбієнте Ферніче Україна». Підприємство виготовляє меблі із високоякісних, екологічних матеріалів та входить в сотню найкращих виробничих компаній України.

Участь у відкритті спільно з керівництвом та інвесторами підприємства взяв голова Львівської ОДА Олег Синютка.



«Я дуже тішуся, що на вашому підприємстві зростає кількість працівників. Та я би хотів, щоб кожні такі відкриття потужностей призводили б і до збільшення заробітної плати. І для нас зараз дуже важливий момент, або ми вибудовуємо економіку так щоб люди розуміли, що можуть заробити для себе та своїх сімей, або через декілька років будемо мати брак кваліфікованої робочої сили. Сьогодні дуже важливо вірити в себе, крок за кроком йти вперед. Ми можемо та маємо бути щасливими тут на нашій рідній землі. І про це свідчить і те, що інвестор вибрав саме Львівщину. Дякую вам, що вірите в Україну», - зазначив Олег Синютка.



Нові потужності – це виробничо-складська будівля площею 2000 м² з порізки поролону.



«Ми працюємо по дві зміни, по 10 чоловік в кожній. Займаємось розкроєм пінополіуретанових блоків. Перед тим як приступити до верстату, працівники проходять навчання, після цього починають виконувати конкретну роботу і згідно оптимізації розкроювати деталі на диван. Поролон – це екологічно чистий матеріал, гіпоалергенний, без запаху і легкий в роботі», - розповів майстер дільниці порізки поролону Микола Ільницький.