Понад триста подарунків отримали маленькі львів'яни, які написали листа Св. Миколаю! Суспільство | 21-12-2017, 16:05 0 218 Триста сорок дітей отримали подарунки в межах шостої благодійної акції «Подаруй дитині свято». Двісті сорок подарунків забезпечили львів’яни та небайдужі благодійники виконавши побажання з дитячого листа.

Вручення подарунків відбувалось у Львівському академічному обласному театрі ляльок, де діти мали можливість безкоштовно переглянути Новорічну виставу. Також при вході на дітей чекав ще один приємний сюрприз - святкова фотозона, де кожен, сфотографувався із Святим Миколаєм і отримав світлину на згадку.



В рамках акції подарунки отримали діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей переселенців, учасників зони АТО та добровольців, дітей-інвалідів, сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, які проживають у Львові, а також дітей з НРЦ «Довіра».



Протягом місяця волонтери розповсюджували листи дітей в на сторінці благодійної акції в соціальній мережі фейсбук. Згодом небайдужі мешканці Львова обирали листа та приносили необхідні подарунки для дітей в Офіс святого Миколая. Кожен хто долучився до акції отримав в подарунок наліпку «Я помічник святого Миколая». Загалом таких помічників близько чотирьох сотень цього року.



Нагадуємо, благодійна акція «Подаруй дитині свято» відбувається у Львові вже в шосте. За цей час зусиллями різних громадських організацій, небайдужих львів’ян, волонтерів, благодійників, органів влади та місцевого самоврядування вдалось виконати усі прохання до св. Миколая понад тисячі дітей.



Цьогорічна благодійна акція відбулась завдяки спільним зусиллям ГО «Львівський молодіжний клуб», Львівського обласного молодіжного центру, відділу молодіжної політики ЛОДА, Департаменту соціального захисту населення ЛОДА в партнерстві з мережею дитячих парків «Дитяча планета».