Впродовж 11 місяців 2017 року Львівська залізниця перевезла понад 51 тис. вагонів збіжжя Суспільство | 21-12-2017, 16:15 0 191 За підсумками 11 місяців 2017 року у регіональній філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» суттєво зросли обсяги навантаження зернових вантажів. За інформацією служби перевезень Львівської залізниці, впродовж січня-листопада цього року на магістралі навантажено

51178 вагонів (3334,8 тис. тонн) зернових вантажів, що на 14901 вагон (962 тис. тонн), або на 141,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Суттєво збільшити обсяги перевезення зернових вантажів залізничникам удалося в тому числі і за рахунок впровадження маршрутизації та системи автоматичного розподілу вагонів Укрзалізниці. Так, зі загального обсягу навантаження впродовж 11 місяців 2017 року у зерновози інвентарного парку ПАТ «Укрзалізниця» відвантажено 56,2% зерна (28752 вагони), а в рухомий склад, що належить іншим власникам, відповідно – 43,8% (22426 вагонів). Останній показник суттєво зріс порівняно з аналогічним періодом 2016-го року, коли він становив 22,5%.

У порти України впродовж січня-листопада цього року відвантажено 41774 вагони зерна. При цьому в порти було сформовано 201 маршрут (9150 вагонів) зі зерновими вантажами. Показник середньодобового відвантаження на порти за 11 місяців року становить 8241 тонну, тоді як за цей же період 2016-го – 5962 тонни.

Найбільші об’єми зернових вантажать на станціях Красне, Радивилів, Збараж, Деренівка, Тернопіль та Здолбунів.