«На закупівлю транспорту маємо 150 млн грн, ці кошти в першу чергу підуть на закупівлю автобусів», - мер Львова Суспільство | 21-12-2017, 16:20 0 160 Вчора виконавчий комітет ЛМР прийняв два рішення щодо забезпечення безперебійного надання послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом: «Про забезпечення організації перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування» та «Про забезпечення безперебійного надання послуг з перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування».

Як розповів міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні під час сесії, наступного року місто планує закупити 100 великих автобусів, 40 тролейбусів та 50 трамваїв. Вже ведуться перемовини з містами Німеччини щодо закупівлі вживаних трамваїв.