Мешканців області попереджають про ускладнення погодних умов Суспільство | 21-12-2017, 16:28 0 192 За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології 22 грудня на території області місцями пориви західного вітру 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця, часом мокрий сніг та сніг.

21 - 22 грудня в горах областi у зв’язку з приростом снiгу очiкується значна снiголавинна небезпека (ІІІ рiвень).