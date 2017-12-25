На Львівщині затвердили Стратегію управління відходами до 2030 року Суспільство | 21-12-2017, 16:29 0 181 Сьогодні, 21 грудня, на позачерговій сесії Львівської облради депутати затвердили Стратегію управління відходами у Львівській області до 2030 року. Головні практичні заходи Стратегії передбачають облаштування 7 сміттєзвалищ/полігонів, рекультивацію 14 діючих сміттєзвалищ/полігонів, ліквідацію 154 несанкціонованих сміттєзвалищ, будівництво 4 комплексів з переробки та утилізації побутових відходів.

«Метою стратегії є створення комплексної системи управління відходами в регіоні, аби забезпечити ефективну роботу у цій галузі та використання відходів як сировини для вторинної переробки та виробництва енергії. Стратегія базується на принципі ієрархії управління відходами та принципі наближеності, що передбачає переробку відходів якнайближче до джерела їх утворення. Окрім того, в стратегії присутня складова попередження, що передбачає вжиття заходів у разі виникнення ризиків», - зазначив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Назарій Романчук.



Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством в тому числі інвестиційних. Затверджений регіональний план управління відходами є підставою для фінансування з державного, обласного і місцевих бюджетів а також інших джерел, не заборонених законодавством в тому числі інвестиційних при умові передбачення коштів у відповідних бюджетах. Обсяги фінансування Стратегії визначаються під час затвердження (уточнення) показників державного та місцевих бюджетів на відповідний рік, згідно затверджених заходів. Зазначимо, що Стратегія реалізовуватиметься у декілька етапів.



Перший етап Стратегії - здійснення таких загальних заходів щодо забезпечення якісного рівня надання послуг з централізованого збору та вивезення ТПВ у всіх населених пунктах області; підвищення ефективності роботи підприємств, що надають послуги у сфері управління ТПВ; збільшення обсягу утилізації, перероблення ТПВ.



Другий етап Стратегії передбачає здійснення загальних заходів відповідно до Національної стратегії управління відходами серед яки: впровадження механізмів стимулювання населення з метою оптимізації сортування відходів «на місці»; урахування ціни багаторазового використання природних ресурсів та перероблення і утилізації відходів у ціні вартості товарів та продукції, а також розроблення положення про електронну інформаційну логістичну схему управління відходами та ін.



Наступний, третій етап Стратегії, спрямований на здійснення загальних практичних заходів щодо:



- модернізації матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання з багаторазового використання, перероблення і утилізації відходів;



- забезпечення функціонування логістичної схеми управління природними ресурсами;



- забезпечення функціонування обласного реєстру джерел утворення відходів, потужностей у сфері управління відходами із застосуванням найкращих доступних технологій та ін.