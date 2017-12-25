Понад 22 мільйони гривень надійшло до казни за спеціальне використання лісу на Львівщині Суспільство | 22-12-2017, 19:07 0 154 Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області фактичні надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів за січень – листопад 2017 року склали 22,4 млн. грн., в т.ч. за листопад 2017 року – 5,5 млн. грн.



Станом на 01.12.2017 року зареєстровано 34 платники, найбільшими бюджетоформуючими платниками є: ДП “Бродівське лісове господарство”, ДП “Буський лісгосп”, ДП “Рава-Руський лісгосп”, ДП “Радехівське ЛГП”, ДП “Славський лісгосп” та ДП “Золочівський лісгосп”.



