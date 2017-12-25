На Янівському кладовищі вшанували загиблих діячів ОУН Біласа та Данилишина Суспільство | 23-12-2017, 14:06 0 144 Сьогодні, 23 грудня, Львівщина вшановує розстріляних діячів ОУН. Відтак на Янівському кладовищі представники влади та громадськості віддали шану борцям за волю України Василю Біласу та Дмитру Данилишину.

Представники влади, громадські діячі, молодь поклали квіти до могил Василя Біласа та Дмитра Данилишина на Меморіалі Українських Січових Стрільців. Опісля духовенство здійснило чин панахиди.