На Львівщині відкрили пам'ятну дошку оунівцям Василю Біласу та Дмитру Данилишину Суспільство | 23-12-2017, 14:07 0 90 Сьогодні, 23 грудня, на фасаді колишньої тюрми "Бригідки", що на Городоцькій відкрили пам'ятну таблицю бійцям за волю України,активним діячам ОУН Василю Біласу та Дмитру Данилишину. Саме тут, 85 років тому, молодих націоналістів стратили.

Захід розпочали із виконання Державного Гімну України. Духовенство здійснило чин панахиди та освячення дошки. Опісля представники влади та громадськість вшанували пам’ять загиблих покладанням квітів до меморіальної таблиці.

Під час віче голова Львівської ОДА Олег Синютка наголосив на мужності та жертовності діячів ОУН, що загинули, захищаючи державу.

“Ми тут, пам’ятаючи подвиг цих двох молодих людей, мусимо для себе зробити декілька висновків. Перше, незалежно від розвитку історії, ми мусимо надіятись на власні сили, тому що союзників у боротьбі за волю буде багато, але в цьому світі поважають сильних і тих, які одержимі спільною ідеєю. світу. Друге, ці хлопці були схоплені в складних обставинах і ми маємо почерпнути розуміння того, що освіта, переконання, виховання – це річ, без якої ми не обійдемось. Третє, тільки якщо кожен з нас на своєму місці зробить усе, що від нього залежить, тільки тоді отримаємо суверенну, сильну, незалежну Україну. Тож до спільної, важкої, однак результативної роботи у пам'ять про героїв Василя Біласа і Дмитра Данилишина”, – наголосив Олег Синютка.