Загальноміська акція «Збережемо життя ялинці» Суспільство | 23-12-2017, 15:56 0 81 Учора, 22 грудня, з 10:00 до 15:00 год. Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр проводив щорічну акцію «Збережемо життя ялинці», на якій учні шкіл міста Львова пропонували безліч творчих альтернатив хвойним деревам, щоб зберегти їм життя.