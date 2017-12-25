У неділю, 24 грудня, - День працівників архівних установ України Суспільство | 23-12-2017, 16:00 0 202 У неділю, 24 грудня, своє професійне свято відзначають працівники архівних установ. Львівська міська рада вітає усіх працівників архівних установ та діловодних служб, відповідальних за архів, членів Експертних комісій підприємств, установ і організацій із професійним святом.