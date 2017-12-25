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Стрийський район: внаслідок ДТП постраждало 5 людей
|Суспільство | 23-12-2017, 16:41
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|23 грудня о 07:41 до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП у с. Дуліби, Стрийського району. Відбулось зіткнення автомобіля «ВАЗ 2126» та рейсового автобуса «ГАЗЕЛЬ», що курсував за маршрутом Стрий-Колодниця.
Внаслідок ДТП травмовано 5 осіб : водія автомобіля «ВАЗ 2126», водія автобуса «ГАЗЕЛЬ» та 3 пасажирів автобуса. Постраждалих в стані різного ступеня важкості госпіталізовані в Стрийську центральну районну лікарню.
Рятувальники 8 ДПРЧ м. Стрий за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи по деблокуванню потерпілого з автомобіля, та відключили акумуляторну батарею аби запобігти займанню автівки.
Окрім цього, фахівці ДСНС здійснили промивку дорожнього полотна від розлитих паливно-мастильних матеріалів.
Обставини події встановлюються.
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