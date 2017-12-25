Стрийський район: внаслідок ДТП постраждало 5 людей Суспільство | 23-12-2017, 16:41 0 233 23 грудня о 07:41 до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП у с. Дуліби, Стрийського району. Відбулось зіткнення автомобіля «ВАЗ 2126» та рейсового автобуса «ГАЗЕЛЬ», що курсував за маршрутом Стрий-Колодниця.

Внаслідок ДТП травмовано 5 осіб : водія автомобіля «ВАЗ 2126», водія автобуса «ГАЗЕЛЬ» та 3 пасажирів автобуса. Постраждалих в стані різного ступеня важкості госпіталізовані в Стрийську центральну районну лікарню.

Рятувальники 8 ДПРЧ м. Стрий за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи по деблокуванню потерпілого з автомобіля, та відключили акумуляторну батарею аби запобігти займанню автівки.

Окрім цього, фахівці ДСНС здійснили промивку дорожнього полотна від розлитих паливно-мастильних матеріалів.

Обставини події встановлюються.